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تفاصيل صادم.. نقل عريس إلى العناية المركزة بعد ساعات من دخلته

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تفاصيل صادمة.. نقل عريس إلى العناية المركزة بعد ساعات من دخلته

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-12-2020 11:23 ص المصريون

في واقعة صادمة نُقل عريس إلى العناية المركزة وأصيبت عروسه بحالة انهيار، بعدما نفذ فيه أصدقائه مقلب بعد ساعات من حفل الزفاف.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن العروس البالغة من العمر30 عاما، باتي آن، روت أن أصدقاء زوجها تسببوا في إصابتها بإنهيار عصبي بعد إنتهاء حفل الزفاف بساعات بسبب مقلب سخيف دبروه لزوجها على سبيل المزاح.
وقالت الشابة ان زوجها أصيب بصدمة حادة في صباح أول يوم زفاف بعد أن قام بفتح هدية أرسلها له أحد أصدقائه المقربين ، فأصيب بالإغماء في الحال و لم تفهم العروس ما حدث إلا حينما تمكن الاطباء من إسعافه في المستشفى بعد أن دخل غرفة العناية المركزة بسبب الحالة السيئة التي كان عليها حينما وصل إلى المستشفى.
وقال العريس الشاب حينما استيقظ و بدأ يستعيد تركيزه، ان أحد أصدقائه أرسل له رسالة تفيد بأن سيارته الجديدة التي لطالما انتظر شراءها تم تهشيمها في حادث سير بعد أن استعارها صديقه.
وذكرت العروس أن تلك السيارة كانت مهمة جدا بالنسبة لزوجها و كان يهتم بها للغاية ، فكان خبر تهشيمها في حادث كالصاعقة التي أصابته في رأسه و فقد الوعي بعد قراءة الرسالة .
حضر صديق الشاب الذي دبر ذلك المقلب السخيف الذي كاد أن ينهي حياة صديقه إلى المستشفى، فقام بالإعتذار لصديقه و أكد أن سيارته سليمة تاما و أنه فقط استغل حبه لسيارته فدبر ذلك المقلب .
 

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