تفاصيل صادمة.. محامي يحاول ذبح ابنته وإلقائها من فوق أحد فنادق الهرم

الخميس، 11-01-2024
02:11 م
شهدت محافظة الجيزة جريمة مروعة، حين حاول أب إنهاء حياة ابنته ذبحًا داخل فندق في منطقة الهرم.
وفي التفاصيل، تبين أن الأب اصطحب ابنته إلى أعلى فندق في منطقة الهرم، وهناك حاول ذبحها بسلاح أبيض، وأحدث إصابة سطحية في رقبتها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأب الذي يعمل محامي
ًا حاول التخلص من حياة ابنته البالغة من العمر 14 عاما، بذبحها ومن ثم إلقائها من أعلى الفندق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب وتحريز السلاح المستخدم، فيما نقلت الطفلة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقال موظفو الفندق المطل على أهرامات الجيزة، إن الأب أقدم على محاولة ذبح ابنته بسكين، وإلقائها من أعلى الفندق، لكن الموظفين تدخلوا وأنقذوا الفتاة بعد إصابتها بجرح في الرقبة.
وأضاف موظفو الفندق في أقوالهم إن المحامي
لم يكن متزنًا نفسيًا منذ لحظة دخوله الفندق، ما أثار في نفوسهم الشكوك، وبدأوا يراقبون تحركاته، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.