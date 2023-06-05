تفاصيل شقق ومحلات الأوقاف بمقدم 20 ألف جنيه.. المزاد السبت المقبل

الإثنين، 05-06-2023
04:02 م
نسمه عبد الوهاب
وفقآ لـ هيئة الأوقاف المصرية، توفر الوزارة شقق
سكنية وأراضي ومحلات تابعة للهيئة في عدد من المدن والمحافظات بجمهورية مصر العربية، ذلك بالتعاون مع بنك القاهرة لـ طرح تلك الوحدات في مزاد علني يبدأ السبت المقبل.
توجد شقق
هيئة الأوقاف في عدد من المحافظات وهم: "القاهرة - الجيزة - القصير - طنطا - المحلة - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - سوهاج - الوادى الجديد - السويس - التل الكبير - الشرقية - قنا -المنيا - أسيوط - كفر الشيخ - القليوبية - بورسعيد- الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) - الأقصر - أسوان".
شروط التقديم في شقق
هيئة الأوقاف 2023
- التعهد بسداد المقدم بحد أقى 15 يوما من تاريخ الحصول على الوحدة وذلك من خلال بنك القاهرة.
- تتم عملية سداد باقي القيمة من خلال السداد الكامل لقيمة الوحدة بخصم حوالي 7% من إجمالي الثمن، أو سداد نسبة 30% نقدا والباقي على 3 سنوات بدون فائدة، أو سداد نسبة 20% نقدًا والباقي على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة بالإضافة إلى النسب المقرر بالبند الثالث.
وتلبغ فيمة مقدم جدية الحجز في شقق
وزارة الأوقاف لعام 2023 20 ألفا، بالإضافة إلى 200 جنيه عن وقوع المزاد على الشخص.