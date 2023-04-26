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تفاصيل النصب على هاني شاكر في البحرين من متعهد حفلات

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هاني شاكر
Native
Teads
الأربعاء، 26-04-2023 10:38 ص

 

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تفاصيل تعرض الفنان هاني شاكر، للنصب من متعهد الحفل الذي أحياه في البحرين.

 

فجر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت مقطع فيديو من الحفل، وكتبت:" السادة وزارة الداخلية البحرينية اليوم كان في فندق الخليج حفله للفنان الكبير هاني شاكر، وحجزت 20 تذكرة واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب، وغير موجود ومادفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقه اللي مع هاني، هذي صورة جواز المتعهد وترى الفندق بعد يطالبه، فلوس.. الموضوع عندكم".

 

وعادت فجر، لكشف تطورات الواقعة، وكتبت،: "تحديث لما سبق، السادة وزارة الداخلية البحرينية فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفلة، بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس، وأستاذ هاني شاكر من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يستلم أجره ، ولا أجر الموسيقيين.الكبير كبير يا أستاذ، وصدقني في البحرين مايضيع حق في ديره يحكمها الله يحفظه بوسلمان".

 

وتابعت :"لآنه فنان من زمن جميل .. ورغم أنه لم يستلم حقه رفض يكسف الناس اللي صمدت متأمله رؤيته ونزل يغني للناس، كبيييييير يا أمير الغناء العربي تحاملت على نفسك لإسعاد الناس ولو كانوا قلة أصرت تنتظر للحظه الأخيرة، ولم يخيب ظنها الرائع هاني شاكر، ملاحظة صورة جواز سفر المتعهد ستجدونه في اول تعليق".

 

المطرب هاني شاكر، قام باحياء الحفل مساء أول امس الإثنين 24 أبريل، في أحد فنادق البحرين، احتفالا بعيد الفطر.

 

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