الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالشارع

ييييييييي
أرشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 11:11 ص إيمان هاني



كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة في أحد شوارع المحافظة.
وقال "مسعود" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، : "تم إيداع الطفل في أحد مستشفيات الحسينية، وحالته الآن مستقرة ولا يوجد به أي إصابات خطيرة".
وأضاف "أن الطفل حديث الولادة، وترك في الشارع من ثلاث إلى أربع ساعات قبل أن تعثر عليه أحد السيدات وتقوم بتسليمه لمستشفى الحسينية التي تولت تقديم الرعاية الصحية للطفل وإيداعه في الحضانة بعد لدغه من النمل نتيجة تواجه على الأرض هذه الفترة ومازال تحت الملاحظة، ولكن حالته مستقرة".

 

إقرأ ايضا

202001120938333833

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

79f5b075-2c1b-4b91-b002-b1350c5b00ca

المجلس العربي يُطلق النسخة الثانية من يوم المرأة العربية (صور)

download

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

أخبار متعلقة

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: أغنية "الشرع محلل أربعة" تسيء إلى شرع الله

صورة من الواقعة

مسئول عن زواج طفلة عمرها 10 سنوات: "لقيناها بلتعب"

خالد الجندي

الجندي: الإساءة لإذاعة القرآن الكريم دناءة ووضاعة

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

داعية: الملائكة لا تكتب ما في القلوب

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

داعية: الإساءة لمصر إساءة للنبي محمد

الفنان جمال يوسف

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء