تفاصيل الشهادات الدولارية في البنك الأهلي.. عائد مرتفع على 5 سنوات

الإثنين، 05-06-2023
04:24 م
نسمه عبد الوهاب
يطرح البنك الأهلي
المصري، الشهادة الدولارية الذهبية من البنك الأهلي
، لمدة 3 سنوات، وبقيمة تبدأ من 500 دولار فأعلى، وتبلغ نسبة العائد السنوي 5.30 %، كما تبلغ نسبة العائد نصف السنوي 5.25%، و5.15 % عند صرف العائد شهريا.
ويطرح البنك الأهلي
المصري، شهادة أهل مصر الدولارية، لمدة 5 سنوات، وبحد أدنى 500 دولار فأعلى وعلى 5 سنوات، وتبلغ نسبة العائد السنوي 5.15%، كما تبلغ نسبة العائد النصف السنوي 5.10%، و 5% عند صرف العائد شهريا.
ونفى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
محمد الإتربي، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طرح شهادات دولاريةبعائد يصل لـ 17%، مؤكدا أنه لم يتم طرح شهادات جديدة.