الإثنين 05 يونيو 2023
توقيت مصر 20:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل الشهادات الدولارية في البنك الأهلي.. عائد مرتفع على 5 سنوات

تفاصيل شقق ومحلات الأوقاف بمقدم 20 ألف جنيه.. المزاد السبت المقبل

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها بعد 5 شهور

مرتضى منصور يعلن خبر سار لجماهير الزمالك

طفل ثلاث أيام يفعل أمر أثار دهشة الجميع ..تفاصيل

الأرصاد: رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع...تفاصيل

رجل يستغيث بمحمد رمضان والآخر يستجيب: "أنا عينيا ليك"

إبراهيم فايق يفتح النار على عصام الشوالي بسبب الأهلي

والد حسام حبيب يثير الجدل من جديد بسبب لقب "صوت مصر"

انتهت المغامرة.. باريس سان جيرمان يعلن خبر هام فما هو ؟

تفاصيل الشهادات الدولارية في البنك الأهلي.. عائد مرتفع على 5 سنوات

7Ldx8ApP
صورة
الإثنين، 05-06-2023 04:24 م نسمه عبد الوهاب
يطرح البنك الأهلي المصري، الشهادة الدولارية الذهبية من البنك الأهلي، لمدة 3 سنوات، وبقيمة تبدأ من 500 دولار فأعلى، وتبلغ نسبة العائد السنوي 5.30 %، كما تبلغ نسبة العائد نصف السنوي 5.25%، و5.15 % عند صرف العائد شهريا.

ويطرح البنك الأهلي المصري، شهادة أهل مصر الدولارية، لمدة 5 سنوات، وبحد أدنى 500 دولار فأعلى وعلى 5 سنوات، وتبلغ نسبة العائد السنوي 5.15%، كما تبلغ نسبة العائد النصف السنوي 5.10%، و 5% عند صرف العائد شهريا.

ونفى رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طرح شهادات دولاريةبعائد يصل لـ 17%، مؤكدا أنه لم يتم طرح شهادات جديدة.


إقرأ ايضا

Capture

تفاصيل شقق ومحلات الأوقاف بمقدم 20 ألف جنيه.. المزاد السبت المقبل

شسشس

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها بعد 5 شهور

vnykO-0b

مرتضى منصور يعلن خبر سار لجماهير الزمالك