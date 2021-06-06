تفاصيل اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

الأحد، 06-06-2021
07:19 م
قامت سلطات الإحتلال الإسرائيل
ي باعتقال عدد من الأشخاص تبين أنهم اخترقوا أهم جهاز أمني في إسرائيل
، وفق ما أفادت به صحف عبرية.
وحسبما ذكرت الصحافة العبرية، فقد تم اعتقال 3 مواطنين إسرائيل
يين عرب بعد اقتحام
هم مقر وزارة الدفاع
الإسرائيل
ية في تل أبيب.
وقامت الشرطة باعتقال ال3 وفتحت تحقيقًا مع المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، وقامت بإطلاق سراحهم ووضعهم رهن الحبس المنزلي، وتم إرسال المعلومات أيضا إلى جهاز الأمن العام "الشاباك".
من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيل
ي في بيان، أن "المشتبهين الثلاثة تسلقوا السياج ودخلوا قاعدة "كيريا" العسكرية"، مشيرا إلى أن "جنود جيش الدفاع والشرطة الإسرائيل
ية اعتقلوا المشتبه بهم في غضون دقائق".
وأضاف البيان: "من تحقيق أولي، يبدو أن دوافع المشتبه بهم جنائية"، مع استبعاد الدافع القومي.
وبحسب صحف الاحتلال، فإن الـ3 مقتحمين يعيشون في الجليل، وكانوا يحاولون الابتعاد عن مكان تواجدهم بعد تعرضهم لاعتداء من قبل متطرفين يهود.