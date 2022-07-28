تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الخميس، 28-07-2022
02:07 م
فتح القضاء اللبنان
ي،
تحقيقا في حادثة خطف مواطن سعودي، بعدما استدرجته عصابة بحجة شراء عقار في منطقة
البقاع في شرق لبنان
، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة ”فرانس برس“.
وبحسب الوكالة، كلف
النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ”شعبة المعلومات في قوى الأمن
الداخلي وفصيلة بعلبك إجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن مكان تواجد“ المواطن
السعودي الذي خطف ظهر الأحد الماضي.
وأشارت الوكالة إلى
أنه من المرجح أن يكون المواطن السعودي المخطوف متواجدا في حي ”الشراونة“ في
الأطراف الغربية لمدينة بعلبك.
ولفتت ”فرانس برس“ إلى
أنه ”غالبا ما تقع حوادث أمنية واشتباكات بين عائلات وعشائر نافذة في بعلبك،
وتحديدًا في حي الشراونة. ويداهم الجيش المنطقة بين الحين والآخر؛ بحثًا عن مطلوبين
في قضايا عدة، بينها تهريب وتصنيع مخدرات وسرقات وعصابات خطف“.
وأوضح المسؤول القضائي
أن ”المعلومات الأولية تفيد بأن عصابة استدرجت المخطوف السعودي بحجة بيعه عقارا في
لبنان
، لكن ما لبثت أن خطفته فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي“.
وبحسب المصدر، لم يطلب
الخاطفون فدية حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المخطوف رجل أعمال.
وذكرت وسائل إعلام
لبنان
ية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المخطوف السعودي هو ”رجل الأعمال
السعودي حسين الشمري
“.
وبحسب الإعلام
اللبنان
ي، ”داهمت قوة من الجيش اللبنان
ي، صباح يوم الإثنين الماضي، حي الشراونة؛
على خلفية خطف الشمري، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر“.
ولم يصدر تعليق من
المملكة العربية السعودية، حول ما تم ذكره.