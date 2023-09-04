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تغييرها فورًا.. قرار عاجل من الكهرباء بشأن هذا النوع من العدادات

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٧داد
الإثنين، 04-09-2023 10:40 ص


قال مصدر مسئول، إن تعليمات وتوجيهات صدرت تتضمن تغيير واستبدال جميع العدادات (الآي سي) الخاصة بالكهرباء التابعة لإحدى الشركات الموردة، والتى ثبت وجود بعض العيوب التقنية بالإضافة لسهولة اختراقها، ما دفع القابضة للكهرباء للتدخل لهذا الهدف.
وأضاف المصدر المسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتبنى استراتيجية وخطة قائمة على تغيير واستبدال أي عداد مضى عليه 10سنوات على نفقة المواطن وذلك بحسب ما تضمنته تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

وبحسب المصدر – وفق مصراوى- ، فإن تعليمات القابضة لكهرباء مصر تضمنت أيضا توزيع التكلفة بين المواطن وشركة التوزيع التابعة له في حال عدم مرور 10 سنوات على تركيب العداد.

وأكمل: شركات التوزيع أصدرت توجيهات وتعليمات مفاجئة لرؤساء القطاع التابع لهم الشركة بتغيير جميع العدادات "الآي سي" التى مضى عليها 10 سنوات وأقل من ذلك أيضا مع شريطة سداد المواطن سعر تكلفة العداد بالكامل البالغ 1475 جنيها.

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