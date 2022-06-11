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تعليق مفاجئ من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في العراق عقب التظاهرات ضده

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سعد
Native
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السبت، 11-06-2022 08:43 ص
نشر المغني المغربي سعد لمجرد، على حسابه في انستجرام، لقطات من استعداداته لإحياء حفله الفني بمدينة بغداد، الذي تم إلغاؤه بعدما اقتحم محتجون المكان، ووعد العراقيين بـ“لقاء قريب“.
وقدم لمجرد التحية للشعب العراقي خلال تدوينة جاء فيها :“ إلى شعب العراق الغالي على قلبي لحظات لا تنسى في بغداد قلعة الأسود“.
وأضاف: ”أود أن أشكر فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل و بناء المسرح تحديدا، التي امتدت على مدار الشهر إن لم تكن أكثر من أجل توفير سبل الراحة لنا“.
وختم قائلا: ”سأراكم قريبا .. كل الحب والتقدير لكم“.
وأصدر المكتب الإعلامي الخاص بالمجرد، بيانا يوم الجمعة حول تفاصيل إلغاء الحفل في بغداد، جاء فيه أن الأمر يتعلق بـ“ تجمهر لجماعة من الناس ترفض الفن والغناء بالعراق“.
وأضاف البيان ”بعد محاولة هؤلاء اقتحام مكان إقامة الحفل، رغم تصدي السلطات العراقية لهم، قررت إدارة أعمال سعد لمجرد إلغاء الحقل حفاظا على سلامة جمهورنا والجهة المنظمة وفريق العمل“.

ولم يمنع إلغاء الحفل، سعد لمجرد من تنزيل أغنيته الجديدة ”ما أحلى المكان“ على يوتوب يوم الجمعة، ليعبر من خلالها عن حبه لوالدته الممثلة نزهة الركراكي، ويتضمن فيديو كليب الأغنية مشاهد خاصة بها.
وألغت إدارة مدينة ”سندباد لاند“ السياحية، الخميس، الحفل الذي كان من المقرر إقامته للفنان سعد لمجرد، بعد تظاهرة نظمها فصيل ”ربع الله“.
وكان من المقرر أن يحيي لمجرد حفلًا غنائيًا هو الأول له في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.
وتجمع المئات من المواطنين بتنظيم ودفع من فصيل ”ربع الله“ أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل، باعتباره ”منكراً“، في حين قال بعضهم إنه تزامن مع أجواء أربعينية الإمام علي.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.
وأدى المتجمعون هناك صلاة المغرب، في حين ألقى بعض رجال الدين الشيعة محاضرات تحض على ضرورة منع تلك الحفلات.
وقبل مجيئه إلى بغداد، انقسم العراقيون بين مؤيد لحفلة لمجرد ومعارض لها، بداعي اتهامه بجرائم اغتصاب عدة.


 

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