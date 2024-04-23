الأربعاء 24 أبريل 2024
توقيت مصر 05:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك

السبب لحقيقي لرفع أسعار السجائر.. ما علاقة الحوثيين؟

الأم وابنتها يعملان في الدعارة.. قرار جديد بشأن "شيري هانم وابنتها"

مخدرات وأفعال مخلة بالآداب.. قرار بحبس مذيعة شهيرة مثيرة للجدل

أول تحرك برلماني بشأن "فتاة الفستان".. ماذا حدث؟

شاهد.. ابنة ضحية الإسماعيلية تفاجئ القاضي: أمي اتعرت واتقتلت يا باشا

ركل مؤخرتها العارية بقدمه.. الجمهور يضرب مصارع إيراني تعدى على فتاة داخل الحلبة

قرار جديد من المحكمة بشأن القاضي قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

شاهد.. ثري سعودي يتزوج فتاة مغربية ويهديها سيارة باهظة الثمن

"إلحقونا يا حكومة".. فنانة شهيرة تستغيث بالمسؤولين

تعليق مثير من "حتحوت" بعد فيديو تحريض "زيزو" جمهور الزمالك

IMG-20240423-WA0005
زيزو
الثلاثاء، 23-04-2024 11:00 ص


علق الإعلامي هاني حتحوت، على تصرف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو خلال الفيديو المنشور بتحريض الجمهور على حكم لقاء دريمز.
وقال عبر برنامجه: "ما قاله زيزو هو أساس ما تعودنا عليه "عامل الأرض والجمهور"، نتمنى العدالة ولكن هي دي الكورة ان الحكم يتهز ويبقى قلقان من كل قرار".
وتعادل الزمالك سلبيا بالأمس أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة، العديد من ردود أفعال الجماهير الزملكاوية، إلا أن انتشار مقطع فيديو تحريضي من نجم الفريق أحمد زيزو، وضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب إقدام زيزو على مثل هذا السلوك.
وظهر في الفيديو، اللاعب أحمد السيد زيزو، وهو يخاطب أحد الاداريين، يحثه على مطالبة الجمهور واللاعبين بالضغط على الحكم خلال المباراة، قائلا: "خليهم يزوموا على الحكم مش تشجيع بس".

إقرأ ايضا

IMG-20240423-WA0009

السبب لحقيقي لرفع أسعار السجائر.. ما علاقة الحوثيين؟

images (1)

الأم وابنتها يعملان في الدعارة.. قرار جديد بشأن "شيري هانم وابنتها"

IMG-20240423-WA0003

مخدرات وأفعال مخلة بالآداب.. قرار بحبس مذيعة شهيرة مثيرة للجدل

أخبار متعلقة

IMG-20240331-WA0011

بعد واقعة أحمد رفعت.. قرارات حكومية عاجلة

blob_390397

صدمة.. الكشف عن سبب وفاة أيمن مجدي بطل كمال الأجسام بشكل مفاجئ