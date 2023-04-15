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تعليق قوي من كولر بعد الفوز على فاركو

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كولر
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السبت، 15-04-2023 12:40 م نسمه عبد الوهاب
عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة في الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.
وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.
وأكمل: «كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه»
 

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