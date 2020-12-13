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تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

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تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

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يسرا اللوزي
 
الأحد، 13-12-2020 09:20 م المصريون

ردت الفنانة يسرا اللوزي، على موجة الجدل والانتقادات الكبيرة التي طالتها بسبب نشر صورتها وهي حامل منتفخة البطن على غلاف مجلة دون ملابس، سوى قطعة قماش على صدرها.
وجاء رد "اللوزي"- الذي اعتبره البعض صادمًا- خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، حيث طالبت منتقديها بمطالعة المقال على مجلة "فوغ" وتفهم طبيعة الموضوع، قائلة: "أنا عملت الصور كنوع من أنواع التوثيق وحسيت إنى عايزة يبقى عندى صور فنية زى اللوحات بتاعت زمان.. وبرضوا اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة، وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أي حاجة عمري ما هلحق أعيش حياتي".
وتابعت: أنا دايما بنشر صوري بشكل طبيعي، وبدون مكياج، والهدف من نشر صورة الحمل، إن الأمهات تقبل نفسها والتغيرات اللى بتحصل لجسمها بسبب الحمل".
واستكملت: "السوشيال ميديا بقت كلها كذب فى كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب، وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير".


 

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