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تعليق صادم من مي حلمي على انفصال طليقها محمد رشاد عن خطيبته

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مي حلمي ومحمد رشاد
الإثنين، 02-10-2023 10:59 ص


علقت مي حلمي، على خبر انفصال طليقها، الفنان محمد رشاد، عن خطيبته غادة فتحي.
وكتبت مي حلمي. عبر حسابها على “إنستجرام“: ”الراجل اللي يمد إيده على ست؛ لا ثقة فيه. ولا في حكيه. ناس ما بتتعلمش من تجارب غيرها”.

وانفصل الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي بعد فترة خطوبه دامت لسنتين تقريبا.
وقرر الثنائي الانفصال خلال الفترة الماضية ولكنهما لم يعلنا حتى الآن، وما زالا يتابعان بعضهما البعض.

وكان اخر طهور لهما بعدما شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه، بغادة فتحي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللي قال"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "اللي قال" كتب كلماتها الشاعر الغنائي كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع چيزو وميكس، وماستر بيشوي مجدي.

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