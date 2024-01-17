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تعليق صادم من شقيق ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي

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ياسمين وشقيقها
الأربعاء، 17-01-2024 10:39 ص


علق وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على طلاق شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.
وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «ربنا يهدي ويكتب الخير للجميع لا حول ولا وقوة إلا بالله».
وأثار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خاصة أن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تم في هدوء وبعد احتفالهما سويا بعيد ميلادها أمس الاثنين، ولهذا ارتفع بحث الكثير من المستخدمين حول أسباب انفصالهما.
يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز  تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، بعد العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.
ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».
بعدما تألقت في مسلسل “امرأة من زمن الحب"، في دور الفتاة الشابة خفيفة الظل التي تتمتع بوسامة وجمال وموهبة فنية شديدة، ونالت استحسانا وقبولا من كبار الفنانين حتي وافقت الفنانة القديرة سناء جميل على ان تقف امامها في مسلسل (الرقص علي سلالم متحركة) عام 2002 مع محمود قابيل وسلوي خطاب وميمي جمال.

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