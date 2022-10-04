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تعفنت جثته.. مقتل مواطن مصري في الكويت داخل مسكنه بطريقة بشعة

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جثة
Native
Teads
الثلاثاء، 04-10-2022 02:44 م


عثرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الكويتية على مواطن مصري مقتولًا داخل شقته وقد تعفنت جثته حتى خرجت روائح كريهة إلى الخارج في منطقة خيطان بدولة الكويت.
وحسب صحف محلية، تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا يفيد بوجود جثة في منطقة خيطان تعود لمصري، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بالمنطقة.
توجه رجال المباحث والأمن إلى المكان، وجرى فتح باب الشقة، وعُثر على جثة عليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس، ومضى عليها أكثر من يوم.
بعد التحري من قبل المباحث وسؤال الجيران، تبين أن الجثة تعود لشخص مصري، وتم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية.
 

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