تعرف على العمر الحقيقي لـ ليلى علوي .. و مفاجأة مدوية عن والدتها

تعرف على العمر الحقيقي لـ ليلى علوي .. و مفاجأة مدوية عن والدتها

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي التي ولدت يوم 4 يناير عام 1961 .



وتستكمل ليلى علوي اليوم عامها رقم 59 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية مثل (حديث الصباح والمساء ) و (اضحك الصورة تطلع حلوة ).



ولا يعرف كثيرون أن والدة الفنانة ليلى علوي ليست مصرية بل هي يونانية وتزوجت من والد ليلى وهو مصري .

