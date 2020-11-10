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تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي .. تزوجت 5 مرات أحدهم لاعب الأهلي

هدى رمزي
تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي .. تزوجت 5 مرات أحدهم لاعب الأهلي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 08:32 ص المصريون
تحتفل اليوم 10 نوفمبر الفنانة هدى رمزي بعيد ميلادها رقم 62 حيث ولدت لأسرة فنية فوالدها المنتج الراحل حسن رمزي و شقيقها المنتج الراحل أيضا محمد حسن رمزي.

ودخلت الفنانة هدى رمزي إلى عالم الفن في سن صغيرة بناء على إلحاح لوالدها الذي وافق أخيرا على تقديمها لبعض الأدوار وبعدها لفتت الأنظار في المجال الفني قبل أن تقرر الاعتزال.

و تزوجت هدى رمزي خمس مرات ، أولهم من فنان يدعى خالد لكن تم الانفصال ، ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم وأنجبا نجلهما محمد لكن انفصلا بسبب بعض الخلافات.

ثم تزوجت هدى من المحامي سمير عيسى لكن انفصلا ، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي وتم الطلاق 3 مرات خلال سنة ، بعدها تزوجت من شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق لكن تم الانفصال أيضا.
 

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