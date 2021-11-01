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تعرض طائرة سعودية لحادث اصطدام بمطار القاهرة وفتح تحقيق عاجل

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طائرة سعودية
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الإثنين، 01-11-2021 02:17 م

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية أثناء تواجدها على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي، بأحد الأوناش الموجودة على أرض المطار
وحسب- أخبار اليوم- فإنه عند صعود الركاب على طائرة الخطوط السعودية بمطار القاهرة الدولي، رحلة رقم 313 المتجهة إلى الرياض، وبعد إنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالإقلاع، اصطدمت الطائرة بأحد اوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط.
وأضاف المصدر، أن الاصطدام أحدث تلفيات شديدة بجناح الطائرة و اللمبات، مما استدعى الأمر إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى الصيانة لإصلاحها، وتم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام.
وأوضحت المصادر أن طائرة الخطوط السعودية التى اصطدمت من طراز الايرباص A330- 300، وتسجل حروف HZ – AQ1، والتى تحمل الركاب متجهة إلى الرياض، بالإضافة ل 6 أفراد من طاقم الطائرة.
 

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