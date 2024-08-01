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تصل لـ 20 جنيهاً.. ارتفاع أسعار تذاكر المترو

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الخميس، 01-08-2024 10:22 ص

 

قررت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو  على أن يتم تطبيق الزيادة  بدءا من من اليوم الخميس ١ أغسطس، على خلفية تحريك أسعار البنزين والسولار.

وقال مصدر بالهيئة، إن الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاث جنيهات للتذكرة الواحدة.

وأوضح أن الأسعار ستكون كالآتي: التذكرة لعدد 9 محطات ارتفع ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 لتكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.

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