الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الشرطة تنتفض بعد فيديو مخل في السعودية

تنبيهات هامة من "الصحة" السعودية حول لقاح كورونا

ضاحي خلفان :« يا ويلك إذا غضبوا عليك عيال زايد»

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

ADS
 

تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"

محمد-عوض-تاج-الدين-مسشار-الرئيس-لشئون-الصحة-1600x1000
تصريح هام من مستشار الرئيس عن "كورونا"
 
الأحد، 15-11-2020 07:33 م
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا، موضحًا أن تطعيمات الإنفلونزا لن تمنع الإصابة بعدوى الفيروس.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية DMC: التعامل مع حالات كورونا أصبح سهلا ولا نستطيع تأكيد دخول مصر في موجة ثانية من فيروس كورونا والموجة الأولى لم تنته بعد.
وطالب تاج الدين المواطنين بضرورة الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، واتباع التعليمات الوقائية ضرورة لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا.
 

إقرأ ايضا

222

«أبوهشيمة» يتحدث عن زواجه من ياسمين صبري.. فبما وصفها؟

جثة

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

i_290148

تحذير عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أخبار متعلقة

033020CEY___033020CEY_image_16x9_1200x676

بعد اكتشاف اللقاح.. الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر

تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل جديدة عن على لقاح كورونا

تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف معلومات صادمة عن لقاح فيروس كورونا

201903110443384338

الصحة: هناك ارتفاع في إصابات كورونا.. وهذا هو السبب

التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة

التعليم تعلق غلق مدرسة بالجيزة بسبب كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر