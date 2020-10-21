الأربعاء، 21-10-2020
10:19 م
المصريون
بادر
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة
تحسين أجور العاملين في قطاع التعليم وبالفعل قد تم تنفيذ تلك المطالب اليوم.
وأكد
"شوقي" خلال مداخلته الهاتفية بقناة الحياة، أنه تم إيجاد تصور مشروع
قانوني وأتاح اكثر من 6.5 مليار لصالح زيادة أجور المعلمين
، لافتاً إلي إن هذا
القانون يسمح بزيادة المرتبات مع زيادة الموارد، موضحًا انه تم وضع صندوق يسمى
"صندوق الرعاية الاجتماعية" وسيكون مخصص فقط لحوافز العاملين بقطاع
التعليم ومعاونيهم والإدارييت لم يجتهد منهم، وقامت الدولة بوضع نصف مليار جنيه
فيه حتى الآن.
وأعلن
إن مصادر دخل هذا الصندوق تأتي من 5 % من قيمة مجموعات التقوية و5 %رسوم تراخيص
المدارس الخاصة ورسوم مزاولة المهنة وعائد استثمار أموال الصندوق لافتاً إن هذه
الزيادة تطبق فقط على التعليم العام و الأزهري فقط .