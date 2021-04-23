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تصريحات نارية من أمير سعودي ضد حزب الله

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
 
الجمعة، 23-04-2021 09:03 م المصريون
شن الأمير السعودي، سلطان بن خالد آل سعود هجومًا ضاريًا على حزب الله اللبناني، حيث وصفه بالـ"نتن".

جاء هذا في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقًا على قرار وزارة الداخلية في المملكة منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وكتب "آل سعود": "قرار صائب لوقف عمليات التهريب المنظمة التي يقف خلفها حزب الله الارهابي في لبنان, فكلنا يعلم أن من يحمي وينظم هذه التجارة هو الحزب".

وتابع: "أسأل الله أن يحفظ بلادنا وشبابنا وبناتنا وأن يخلص لبنان وشعبه من هذا الحزب الإجرامي الطائفي النتن".


 

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