تستعرض جسدها ورشاقتها.. أسماء شريف منير تفاجئ الجميع بصور جريئة ومثيرة

تواصل الفنانة والإعلامية، أسماء شريف منير مع متابعيها بشكل دائم، ولا تتوقف عن نشر صور وفيديوهات من دفتر يومياتها، والتي تظهر بشكل مثير.

وفي آخر ظهور لها عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" نشرت أسماء شريف منير مجموعة صور جديدة، وظهرت خلالها وهي تمارس رياضة اليوجا، وأرفقت هذه الصور بنصائح لمتابعيها حول اكتشاف النفس والكون والبشرية

وكتبت أسماء شريف منير قائلة: "عندما تتغير المشاعر بداخلك، كل حاجة بتتغير حواليك، أسوأ حاجة بتحصل للواحد بتكون أحسن حاجة بتحصله، الفكرة بس إنت شايفها إزاي، ابتلاء وخلاص ولا درس مهم للقادم في المستقبل".

وواصلت أسماء شريف منير قائلة: "تحرك أنت لست شجرة.. وهناك أشياء كثيرة نحتاج لاكتشافها في أنفسنا وفي الكون"، كنت أدور في دائرة روتينية مريحة سخيفة واكتشتفت إني لازم أترمي من الشباك عشان أكتشف أنا مين وأقدر أعمل إية".

وكانت أسماء شريف منير أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بنشر صور جديدة من إجازتها الصيفية بمدينة دهب المصرية، وظهرت خلالها بعدة إطلالات مثيرة، وهي تمارس الرياضة وتستمتع بأشعة الشمس وتركب دراجة.

ملامح من حياة أسماء شريف منير

ولدت أسماء شريف منير في 26 نوفمبر 1987، وهي الابنه الكبرى للفنان شريف منير.

درست أسماء في الأكاديمية العربية للعلوم والفنون، ووقعت في حب التمثيل بسبب تعلقها الشديد بوالدها، لذا خاضت تجارب تمثيلية عدة كان أبرزها في مسلسل "أيام الحب والغضب".

وفي مرحلة الصبا تغيرت ميول أسماء شريف منير، فهجرت عالم التمثيل، وقدمت "فيديوهات" عبر مواقع التواصل تتحدث فيها عن الجمال والموضة، وخلال فترة قصيرة حققت شهرة واسعة في هذا المجال".





