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تحذير للجالية المصرية في الكويت.. بيان كويتي بعد ضبط تشكيل عصابي مصري

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الأحد، 08-09-2024 02:16 م


أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على تشكيل عصابي مصري في الكويت متخصص في تزوير الشهادات المرضية.

وقالت وزراة الداخلية الكويتية في بيان لها، إن التشكيل العصابي تخصص في تزوير الشهادات المرضية مقابل الحصول على مبالغ مالية كبرى.

 

وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه تبين من تحريات وتحقيقات قطاع الأمن الجنائي أن المتهمين اشتركوا مع آخرين من خارج الكويت في تزوير الشهادات.

 

وذكرت الوزارة أن الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي مكنت من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون، من الكشف عن تشكيل عصابي خارج الكويت امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية.

 

وأكدت أنه تم ضبط شخصين من الجنسية المصرية في الكويت.

 

وأفاد البيان بأنه وبمواجهتهما بالواقعة أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج الكويت لتزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية.

 

وأشارت إلى أنه تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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