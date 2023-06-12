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تحذير عاجل.. لا تأكلوا المانجو لمدة اسبوعين

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مانجو
الإثنين، 12-06-2023 01:30 م

 

حذر النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين من الحصاد المبكر لمحصول المانجو، حتى الوصول إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الكامل للثمار.

 

لافتا أن عملية الحصاد المتعجل قبل النضج الكامل تتسبب في ضرب سوق المانجو المصرية وسمعتها سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الدولية وتضر بصحة المواطنين.

 

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الاثنين،أن الحصاد المتعجل للمانجو يتسبب في تصدير ثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم والرائحة وهو ما يهوي بسمعة المانجو المصرية في الخارج على الرغم من الجودة الكبيرة للمنتج المصري،مشيرا أنه من الممكن  معرفة حالة الثمار من حيث النضج من خلال عملية الخرط وملاحظة بدايات علامات النضج حول منطقة البذرة الداخلية للثمرة.                

 

وحذر أمين الفلاحين من تناول المانجو قبل نهاية شهر يونيو الجاري ،حيث ان موسم المانجو يبدأ في صعيد مصر أواخر الشهر الجاري ،ومحافظة أسوان هي أول محافظة تبدأ في جمع محصول المانجو لتميزها بدرجة  حرارة مرتفعة ويليها محافظة الأقصر.

 

وأضاف "أبواللوز" أن مساحات المانجو في مصر كبيرة وتصل إلى 350 ألف فدان بإنتاج سنوي يصل إلى 1.25 مليون طن، وهو أحد المحاصيل صاحبة الاقتصاديات المرتفعة ويجب الحفاظ عليها من خلال فرض رقابة صارمة على الصادرات التي تحمل اسم مصر في الخارج وقد تمثل دعاية سلبية لها ولمنتجاتنا الزراعية.

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