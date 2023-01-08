تامر حبيب يفاجئ الجميع: أنا قبطي

الأحد، 08-01-2023
09:49 ص
كشف السيناريست تامر حبيب
عن ديانته بالتزامن مع أعياد الأخوة
الأقباط حاليا.
ونشر حبيب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،
وعلق عليها:" زي كل سنة، بتجيلي رسائل تهنئة من امبارح، وزي كل سنة، بفرح بيها
قوي، وزي كل سنة عمري ما بصحح ولا عمري هصحح المعلومة، لأنها مش غلط علشان أنا مصري،
وقبطي يعني مصري".
وأضاف حبيب:"كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد ميلاد مجيد
يا أحلى أصحاب وأخوات".
وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة مابين مؤيد ومعارض وجاءت
كالتالي :"فعلا إنسان راقي ومحترم كل التمنيات للجميع بالسلام، أنت إنسان جميل،
أيوة يا تيكو وأنت طيب، أنا دايما بقول كل سنة واحنا كلنا طيبين، والله أنت جميل أوي،
شكرا واحنا كلنا بخير وسلام، أنت قلعت الحلق؟.
وكان السيناريست تامر حبيب
أعرب عن استيائه الشديد من بعض
الأشخاص الذين تنمروا على نشر صورة له تجمعه بالفنانة منة شلبي، وعلق عليها
:"يا ما أنت كريم يارب، الحمد لله".
وكتب حبيب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"،
:" فوجئت بناس كتير بتعمل ايموچي ضحك على تعليقات أصدقائي في البوست اللي نزلته
من شوية بقول فيه الحمد لله على الحكم في قضية منة شلبي، و الموضوع استفزني و ماكنتش
فاهم ليه، فدخلت أشوف مين الناس اللي فشتها عايمة قوي كده، لقيتهم كلهم ناس ماعرفهومش
و من پروفايلاتهم أي عيل أهبل يفهم الناس دول اتجاهاتهم ايه و قصدهم ايه".
وأضاف:" فتمام، اضحكوا جامد على الأقل انتوا بتضحكوا
أو بتسخروا من خبر مبهج و مفرح كل البني آدمين اللي تتوفر فيهم مواصفات الإنسانية،
وإن شاء الله لما نشوفكم في مصايب و أزمات ومحن تحرق قلوبكم و قلوب اللي بيحبوكم ،
ده لو كان فيه حد بيحبكم أو كنتوا تفهموا أصلاً يعني ايه حب، احنا مش هانضحك… احنا
هانقول اللهم لا شماتة، و حسبنا الله و نعم الوكيل".