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تامر أمين : اللي حصل في الفصل كارثة

تامر أمين
تامر أمين
 
الجمعة، 23-10-2020 11:04 ص إيمان هاني

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو من داخل مدرسة بالنوبارية بالبحيرة، حيث قام مجموعة من الطلاب بعرض فيديو رقص الراقصة البرازيلية لورديانا، على السبورة الذكية.

وعلق "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، قائلًا: "أدي طلبة المدرسة المحترمين الموقرين إللي أهلهم بعتوهم يتعلموا قلبوا الفصل كباريه" ، معقبا :" اللي حصل داخل الفصل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "رقاصة برازيلية كانت رايحة تقص شعرها في كوافير وقررت في المحل إنها تقف تترقص وبتوع المحل يطبلولها، الفيديو كان ظاهرة غريبة جدًا، في ساعتين زمان عمل نصف مليون مشاهدة، أنا مش مصدق ليه، إيه الفظيع إللي في الفيديو إللي يخلي الناس تدخل على الفيديو ده حتى البنت مش حلوة أوي يعني، فيه حاجة غلط".


 

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