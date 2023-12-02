السبت، 02-12-2023
03:42 ص
نسمه عبد الوهاب
تم تأجيل
عرض مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف والذي كان من المفترض عرضه يوم 2 ديسمبر.
وبحسب بيان صحفي أصدرته مؤلفة المسلسل أماني التونسي قد تقرر تأجيل
العرض لآخر شهر ديسمبر الجاري وذلك بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز.
وقالت الكاتبة أماني التونسي موقف كان صعب علينا كلنا ومحدش فينا مصدق اللي حصل لحد دلوقتي.. وفكرة إننا نلغي الدور حاجة مش واردة تماما، وأكيد أسرة المسلسل عاوزين يحتفظوا بيه وبذكرياته في أعماله وإن شاء الله أشوف آخر مشهد عمله، ونلاقي حل درامي للاختفاء أو عدم ظهوره.. طارق عبدالعزيز كان بيحب الدور ده في المسلسل وكان مبسوط أوي بالشغل وبيأدي أداء مميز".