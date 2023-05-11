بينهم مرسي وأبوتريكة والقرضاوي.. مد إدراج 1526 شخصًا على قائمة الإرهاب 5 سنوات





أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

كما قررت المحكمة مد إدراج 1526 متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أيضًا تبدأ من تاريخ إصدار القرار الصادر بجلسة 12 أبريل الماضي.

ومن بين المدرجين في قائمة المتهمين كل من محمد محمد مرسي العياط (متوفى)، محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، يوسف القرضاوي (متوفي)، أبوالعلا ماضي، عصام سلطان.

وترأس المحكمة المستشار مدبولي حلمي كساب المحكمة، والمستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا حسين محمود عامر، وأمين السر محمد إبراهيم جبر.