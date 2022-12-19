«بيعرف يدلع».. فنانة لبنانية شهيرة: الراجل المصري مفيش زيه في العالم





على خطى الإعلامية ياسمين عز، التي اشتهرت بكيل عبارات المديح والغزل في الرجل المصري، سارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني.

وفي مقابلة مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" على قناة "القاهرة اليوم"، أعربت دومينيك حوراني عن إعجابها بشخصية الرجل المصري.

وقالت دومينيك: "الراجل المصري عسل وبيقول كلام حلو أوي طول الوقت. زي يا مزّة يا قمر".

وأضافت: "مش هتلاقي رجالة في العالم كله زي الرجالة المصريين. الراجل اللبناني بيتدّلع وبيكون عامل زي البيبي، لكن الراجل المصري بيدّلع أكتر".

‎وتابعت: "أؤمن بالحب من أول نظرة، عشان تاني نظرة بيختفي".

وعن علاقتها ببعض زملائها في الوسط الفني، قالت دومينيك حوراني: "بحب محمود الليثي وسعد الصغير. وعصام كاريكا عرفاه من زمان".

ودافعت دومينيك عن أغنيات المهرجانات الشعبية، موضحة أن حفلات الزفاف حالياً لا تخلو من هذه الأغنيات.

وأوضحت: "روحي أي فرح دلوقتي هتلاقي الأغاني اللي شغالة أغاني المهرجانات، وده بسبب أن إيقاع الأغاني حلو وبيرقّص والناس عاوزة تتبسط".

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