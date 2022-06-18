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بيان من مصر للطيران بوقف سفر هؤلاء حتى انتهاء موسم الحج

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مصر للطيران
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Teads
السبت، 18-06-2022 03:09 م
أعلنت شركة مصر للطيران أنه سيتم وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر المصريين من حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول (الشنجن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة)، والقادمين إلى المملكة العربية السعودية من الآن وحتى انتهاء موسم الحج هذا العام.

وقالت مصر للطيران، في بيان، اليوم السبت: يبدأ العمل بهذا القرار مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذي الحجة وذلك بعد توافر شروط صلاحية التأشيرة وأن تكون التأشيرة قد استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة.

وتابعت الشركة: في حال توافر الشروط السابقة سيتمكن الركاب من الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ السعودية وذلك بعد انتهاء موسم الحج. 18‏/6‏/2022
 

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