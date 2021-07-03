بيان من البنك المركزي بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي

السبت، 03-07-2021
06:14 م
قال البنك المركزي
المصري، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله
مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد البنك المركزي
المصري
استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.
وقال البنك في بيان له اليوم، إنه يجدد نفيه صحة ما تم تداوله
حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشدداً
على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.
ويهيب البنك المركزي
المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل
الاجتماعي تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها
الموثوقة.