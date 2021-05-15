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بيان عاجل من الكويت على أنباء فرض عقوبات أمريكية

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السبت، 15-05-2021 10:43 ص
نفت وزارة الخارجية الكويتية المعلومات المتداولة حول تلقيها رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن إدراج أسماء مواطنين ومؤسسات كويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي: إنها تنفي نفياً قاطعاً صحة ما يتم تداوله عن رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق تضمنت إدراج عدد من الكويتيين والمؤسسات ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على إيران.
ودعت الوزارة في بيانها إلى الدقة في نشر المعلومة، مؤكدةً احتفاظها بحقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروِج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني.
 

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