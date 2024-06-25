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"بياخد التيبس لوحده".. رجل ينهي حياة ابنه بطريقة بشعة لسبب صام

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الثلاثاء، 25-06-2024 12:14 م


شهدت منطقة البساتين جريمة قتل، حيث أقبل صاحب ساحات انتظار سيارات، على ضرب ابنه صاحب الـ 15 عام حتى الموت.

وكشف مصدر أمني، عن تفاصيل الواقعة، حيث قام الأب بتعذيب ابنه بداعي أن المجني عليه يحصل على "تيبس" ولا يُعطي والده، الأمر الذي تسبب في غضب المتهم فقرر التعدي على نجله.

بعدها تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثة شاب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص الواقعة.

تبين أن الأب "ع. م" اعتدى على ابنه بالضرب والتعذيب بسبب عدم تنفيذه لأوامر والده.

صرحت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، والتصريح بدفنه، وتباشر التحقيق مع المتهم.

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