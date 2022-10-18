بقرار رئيس الوزراء.. تعيين علي جمعة بمجلس إدارة جهاز المياه والصرف الصحي

الثلاثاء، 18-10-2022
01:50 م
علق الدكتور علي جمعة
، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس
النواب، على قرار تعيينه في مجلس إدارة جهاز المياه والصرف الصحي
وحماية المستهلك.
وقال الدكتور علي جمعة
، في أول تصريح له، على هذا التعيين: "نشكر كل
من تقدم بالتهنئة بمناسبة قرار دولة رئيس الوزراء بضمي إلى مجلس إدارة جهاز المياه
والصرف الصحي
وحماية المستهلك باعتباري رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والتي
تسعى لخدمة الموطن المصري في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي وغير ذلك.
وتابع:وجاء التشكيل الجديد يبتغي فيه الجهاز تعاون الحكومة مع المجتمع
المدني وحياة كريمة للقضاء على مشكلات الجماهير التي تتعلق بتلك المناحي وصولا إلى
الهدف المرجو من خدمة المواطن المصري.
وأكمل: وندعو الله سبحانه وتعالى لمصر توفيقا فوق توفيق ونجاحا فوق نجاح
ورفاهة يعلوها رفاهة.