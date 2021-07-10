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بفستان عارٍ.. يارا نعوم زوجة عماد متعب تثير الجدل في حفل زفاف

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متعب وزوجته
Native
السبت، 10-07-2021 06:44 م

نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب نجم فريق الأهلى لكرة القدم ومنتخب مصر السابق، صورة لها في أحدث ظهور خلال حضورها حفل زفاف رفقة إحدى صديقاتها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما ظهرت في صورة أخرى منفردة وهي تسير من الخلف.
وأثارت  زوجة عماد متعب الجدل بإطلالتها التي اعتبرها البعض جريئة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه مكشوف من الخلف بشكل كبير، مما أثار الجدل بين متابعيها على أنستجرام.
 ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا نعوم على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.
من جانب أخر نشر الفنان محمد الشرنوبي ، صورة له من حفل زفاف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي انستجرام.
وظهر في الصورة محمد الشرنوبي وزوجته ، وعماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق ، وزوجته يارا نعوم .



 

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