بعد 5 سنوات.. الكشف عن السبب الصادم لوفاة سائح وزوجته في مصر

الأحد، 12-11-2023
01:13 م
بعد 5 سنوات من الواقعة، كشف تحقيق سبب وفاة
زوجين بريطانيين في فندق بالغردقة المصرية عام 2018.
وذكر موقع "بي بي سي" أن الزوجين جون كوبر وسوزان أصيبا بتسمم بأول أكسيد الكربون بعد رش غرفة مجاورة لهما في الفندق بمبيد لقتل بق الفراش في أثناء قضاء عطلة عائلية في الغردقة.
وقال كبير الأطباء الشرعيين، جيمس أديلي، أمام محكمة بريستون كورونر، إن الزوجين كوبر (69 عاما) وسوزان (63 عاما) تعرضا للتسمم بينما كانا يستمتعان بعطلة في الغردقة شرق مصر.
وفي اليوم الثامن من إجازتهما، وبينما كانا يتناولان وجبة الغداء، تم رش الغرفة المجاورة لغرفتهما بمبيد حشري مضاد لبق الفراش، وأغلقت الغرفة بشريط لاصق حول الباب.
وبعد عودة الزوجين إلى غرفتهما، تعرضا للإغماء قبل العثور على ابنتهما في حالة خطيرة في اليوم التالي، إذ توفي الزوج أولا، بينما توفيت زوجته بعد ساعات في المستشفى.
وبعد نحو 5 أعوام عن وفاة
هما، أكد كبير الأطباء الشرعيين في لانكشاير، جيمس أديلي، أن سبب الوفاة
هو التسمم بأول أكسيد الكربون نتيجة استنشاق مبيد بق الفراش الذي يحتوي على ثنائي كلورو ميثان.