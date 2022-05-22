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بعد 46 عامًا.. شاهد كيف أصبح «برعي» بطل«شاهد مشفش حاجة»

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عادل امام
Native
Teads
الأحد، 22-05-2022 12:16 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمثل سامي جوهري الشهير بـ"برعي" الذي جسد دور حاجب المحكمة في مسرحية شاهد مشفش حاجة للفنان عادل إمام بعد 46 عامًا.
وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور الممثل سامي جوهر، الذي أدى دور حاجب المحكمة "برعي"، الذي لفت الأنظار بخفة دمه وحواره مع عادل إمام.
وبدى سامي جوهر وقد تغير للغاية، وذلك بعد إختفاءه عم الساحة الفنية بعد عرض المسرحية.
وكان سامي جوهر قد شارك في مسرحيةين فقط، وهما "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976، وقبلها مسرحية "الدنيا رواية هزلية"، وتوقف عن العمل الفني وعمل لمدة 15 عاما طيار في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى مصر واستقر بسيناء، بعد أن أنشأ منتجعاً سياحياً.



 

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