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بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. تقرير طبي يكشف سبب وفاة جالا فهمي

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جالا فهمي
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الأحد، 27-02-2022 12:41 م
تلقى  الوسط الفني صدمة كبيرة بوفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت.
وجاءت الوفاة بشكل مفاجئ دون خروج أخبار عن معاناتها من أزمة صحية فماذا حدث للفنانة الراحلة؟
وبحسب بيانا صادراً من مستشفى السلام الدولي بالمهندسين، فقد أوضح أسباب وفاة الفنانة جالا فهمي.
 وتبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.
وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، ولديها ابن وحيد من طليقها المؤلف الموسيقي المصري عمرت خيرت، وبدأت مسيرتها الفنية في عمرٍ مبكرة، إلى جانب عملها في الإذاعة والتلفزيون.
وتخرجت جالا فهمي في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في عام 1986، وعملت في برنامج تلفزيوني تحت اسم «الحل هو الحبل»، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل «يوم مر ويوم حلو».
بدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها «طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا»، وعملت في التلفزيون وشاركت بعدة مسلسلات منها «الوسية، ليالي الحلمية»، كما عملت بالمسرح أيضًا وقدمت مسرحيتين فقط هما «ولعها شعللها، كرنب زبادي".





 

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