بعد وفاتها.. ابنة النائبة ابتسام أبو رحاب تؤدي اليمين البرلمانية خلفًا لوالدتها

أدت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، اليمين الدستورية، عضوًا بمجلس النواب، خلفًا لوالدتها النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب.

يأتي ذلك بعد تلاوة إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تلقى المجلس، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، في وقت سابق، إخطارًا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قانون مجلس النواب التعامل مع حالات خلو أحد المقاعد بالمجلس؛ سواء أكان بالنظام الفردي أم القائمة.

وتنص المادة ٢٥ من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أُجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.