بعد نفي وفاتها.. حقيقة تدهور صحة سوزان مبارك

الخميس، 13-01-2022
01:56 م
كشفت صفحة أبناء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"،
حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية، لأرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،
سوزان مبارك
.
وأفادت الصفحة، خلال منشور لها، بأنه "لا صحة لما تردد عن تدهور صحة
السيدة سوزان مبارك
"، مؤكدة: نشكر كل مَن سأل عن صحة أم المصريين، وفق ما
ذكرت.
وفي وقت سابق، كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك،
حقيقة وفاة سوزان مبارك
، أرملة الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا أنه لا صحة لوفاة
السيدة سوزان مبارك
، نافيا ما تداوله البعض عن وفاتها، وأنها بصحة جيدة وبخير.
وأضاف المحامي أنها تعاني فقط من الوحدة، بعد فقدانها زوجها وسندها الرئيس
الأسبق الراحل حسني مبارك، ولكن صحتها جيدة.