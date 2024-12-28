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بعد معرفة هويته.. الكشف عن صورة تووليت الحقيقة

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تووليت
السبت، 28-12-2024 11:54 ص
تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنان الشاب تووليت التريند، وذلك بعد الكشف عن اسمه، حيث تداول عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي الصورة الحقيقة لتووليت، فيما أثبتت نقابة المهن الموسيقية بان اسمه الحقيقي محمد خفاجي.

حالة من الجدل أثارها مطرب الراب الملثم «تووليت»، خلال الفترة الماضية بسبب عدم الكشف عن هويته، وبحث الجمهور عن أي تفاصيل تخص الفنان الذي تصدر تريند مواقع التواصل عقب حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة الغناء والكشف عن هويته الحقيقية أمام لجنة النقابة.

وتداولت أخبار تشير إلى كشف هوية تووليت، وبحسب تصريحات صحفية ومصادر من النقابة تووليت هو مطرب الراب محمد خفاجي، إذ استخرج تصريحه السنوي باسم محمد خفاجي، وجلس مع الفنان مصطفى كامل في مكتبه بحضور عدد من أعضاء المجلس، وحضر للنقابة من دون القناع الذي يرتديه.

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