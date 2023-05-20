بعد قرار المركزي.. تفاصيل الشهادات الأعلى فائدة في 7 بنوك بدءا من غدٍ

السبت، 20-05-2023
03:33 م
نسمه عبد الوهاب
تستأنف 7 من أكبر البنوك في مصر على مستوى الانتشار الجغرافي وقاعدة العملاء طرح شهادات
ادخار ذات آجال 3 سنوات مرتفعة العائد على الجنيه بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن تم رفعها 2% في اجتماعها السابق عليه في 30 مارس الماضي.
وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي بعد قرار التثبيت عند مستوى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
وتعد شهادات
الادخار الأكثر إقبالا بين العملاء مقارنة بباقي الأوعية الأخرى بالبنوك لارتفاع سعر الفائدة المقدم عليها بجانب مرونة صرف العائد.
وتتيح البنوك لعملائها دوريات صرف عائد مختلفة تدرج بينها نسبة الفائدة بين شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وإن كان الأكثر طلبا بين العملاء العائد الشهري الذي يعينهم في سداد تكلفة أعباء الحياة.
كما تتيح البنوك لعملائها إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها، وكذلك إمكانية الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 98% من إجمالي قيمتها.
أسعار الفائدة الثلاثية مرتفعة العائد في أكبر 7 بنوك على مستوى الانتشار الجغرافي وقاعدة العملاء بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.
البنك الأهلي المصري
- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
بنك مصر
- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
البنك التجاري الدولي (CIB)
- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة عليها 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 2 مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.
- الشهادة الثلاثية (Plus) للعائد الثابت: نسبة الفائدة عليها 17.5% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Prime): سعر الفائدة عليها 17% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 50 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
- شهادة Wealth أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 5 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
بنك القاهرة
- شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
- شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.
بنك QNB الأهلي
- شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.
البنك العربي الأفريقي الدولي
- شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18.75% يصرف سنوياً، ويمكن شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.
البنك الزراعي المصري
- شهادة "الخير" الثلاثية: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، و19.5% يصرف بشكل نصف سنوي، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.