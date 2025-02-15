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بعد قرار الخطيب.. من يقود الأهلي إداريًا وكرويًا؟

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السبت، 15-02-2025 03:59 م
اعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ابتعاده عن عمله في القلعة الحمراء لفترة، نظرًا لاحتياجه للحصول على راحة، قبل إجراء أشعة وفحوصات جديدة لمتابعة حالته الصحية.

وكشف الخطيب عن تفضيله الانتظار حتى نهاية شهر يناير، وإبرام الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى ملف الاستاد، قبل اتخاذ هذا القرار، وسط ترقب من جماهير القلعة الحمراء لما سيحدث في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتولى خالد مرتجي أمين الصندوق، والقائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، الملف الإداري في القلعة الحمراء، لتعويض غياب محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.

وفي المقابلمن المنتظر أن تقوم شركة الكرة بالنادي الأهلي، بإدارة ملف كرة القدم بالقلعة الحمراء، برئاسة أيمن فتحي، وتواجد أحمد شمس في منصب النائب، بالإضافة لعضوية كلا من وائل زيادة وأحمد حسام عوض، وأمير توفيق في منصب المدير التنفيذي.

ومن المحتمل أن تلعب لجنة التخطيطالتي يترأسها مختار مختار، ويتواجد بعضويتها كلا من حسام غالي وزكريا ناصف، بالإضافة للمدير الرياضي محمد رمضان، ونائبه محمد شوقي، دورًا كبيرًا في كل ما يتعلق بشؤون الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاون مع شركة الكرة.

ويبحث الأهلي عن الاستمرار في المنافسة علىبطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على اللقبين الذين توج بهما في الموسم الماضي، قبل مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025،بالنظام الحديث لأول مرة.

وكانمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد أوضح خلال مؤتمر 'مشروع القرن'، أنه كان ينوي اتخاذ قرار الابتعادمنذ عام 2023، بسبببعض الظروف الصحية التي تعرض لها، وأخبر أعضاء مجلس الإدارة باحتياجه لفترةإجازة طويلة.

وأشار إلى أن دخول العامري فاروق في 'كومة' دفعه لإلغاء هذا القرار، والاستمرار في عمله،قبل تعرضه لأزمة صحية جديدة، كانت تستلزم الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية، لذلك قررالابتعاد خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إنهاء ملفي صفقات يناير والاستاد.

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