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بعد طلاقها من مجدي الهواري.. غادة عادل تكشف شروطها للزواج مرة أخرى

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غادل عادل
الخميس، 22-02-2024 03:06 م نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة غادة عادل، عن رأيها في الزواج مرة أخرى، بعد طلاقها من المخرج من مجدي الهواري في عام 2018، حال وجود شخص مناسب لها ولظروفها وحياة أبنائها.
وقالت "عادل"، في تصريحات تلفزيونية، لفضائية "ET بالعربي"، إنها لا ترفض فكرة الزواج مرة أخرى، لكن يجب على زوجها المستقبلي أن يكون شخص مناسب لحياتها، مضيفة: "المبدأ مش مفروض تمامًا لكن لازم يناسب حياتي وحياة أولادي.. مقدرش أكون أنانية لازم معملش حاجة تأثر على كل اللي حواليا".

وأضافت: "ممكن أرفض لو هيأثر على حياتي وحياة أولادي، وممكن أوافق لو طلع مناسب، الجواز ده حاجة يا جت يا مجاتش، وهيجي لما ألاقي الشخص المناسب في الوقت المناسب بكل ظروفه لحياتي وشغلي وأولادي، المهم ميأثرش على أي حاجة".
وجسدت الفنانة غادة عادل دور البطولة في مسلسل "حالة خاصة"، بمشاركة طه دسوقي، وأحمد طارق، وهاجر السرّاج، وحسن أبو الروس، ووئام مجدى، وأحمد الأزعر، وعلى السباع، ولينا إيهاب، والذي عرض مؤخرًا وحقق المسلسل نجاجاً فنياً وجماهيرياً كبيراً، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.


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