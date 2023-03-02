بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز





فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن .

كما تقرر وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .

سعر إسطوانة البوتاجاز

وتساءل الكثيرين عقب ذلك على سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث لم ترتفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري منذ مارس 2022، وخلال التسعير الجديد للمنتجات البترولية، لم يتغير سعر إسطوانة البوتاجاز وظلت كما هي كالأتي بحسب الجريدة الرسمية:

أنابيب البوتاجاز

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في مارس الماضي ولم يتغير، بتحديد أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وتم العمل بالأسعار الجديدة بدءا منذ الجمعة 18 مارس 2022.

وحمل القرار رقم 1056 لسنة 2022.

نص القرار:

نصت المادة الأولى من القرار على أن:

يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي :

(75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

(150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو جراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.