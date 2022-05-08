بعد تسمم أسرة كاملة.. تحذير من شراء هذا النوع من الأسماك

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تسبب تناول «سمك الأرنب» في تسمم أسرة كاملة في مصر.

وذكرت صحيفة الأهرام أن مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تلقى أمس السبت أسرة مكونة من 5 أفراد لإصابتها بأعراض عصبية، نتيجة تناول «سمك الأرنب» السام ووصلوا فى حالة إعياء شديد، تم عمل العلاج اللازم لهم.

وأجرى فريق طبي الفحوصات اللازمة للحالات المصابة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل غسيل معوي لهم، وإعطائهم المحاليل وفيتامينات لرفع المناعة.

وحذر الفريق المواطنين من تناول السمك مجهول المصدر، والذي يعرض حياة متناوليه للخطر، موضحين أن أعراض التسمم تتمثل في تنميل حول الفم وبالأطراف إثر تناولهم للسمك المذكور.

وتم وضع المصابين وهم نهى محمد علي البدراني 36 عاماً، وجهاد عادل محمد حسن 16 عاما، وعلي عادل محمد حسن 13 عاما، ومالك عادل محمد حسن 9 أعوام، وأسر عادل محمد حسن 3 أعوام، تحت الملاحظة، وحتى إزالة السموم من أجسادهم واستقرار حالتهم.

وناشدت مديرية الصحة في بيان لها المواطنين بالابتعاد نهائيا عن تناول تلك السمكة السامة، ونشرت 10 معلومات عنها لبيان مدى خطورتها، وتضمنت تلك المعلومات، الإشارة لتسمية السمكة بسمكة الأرنب لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب وتحتوي على غدد ذات سمية عالية، وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

ولفت البيان إلى أن أعراض التسمم تبدأ بارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعًا، كما أن سم هذه السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.



وكشف البيان، أن تراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضر السامة، وتعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.



ولفت البيان إلى أن بعض المواطنين يغريهم الكبد الكبير في تلك السمكة ويتم تناوله مع الطعام وهو ما يعرض حياتهم للخطر الداهم، وعلى الرغم من محاولة ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها، ولكن يصاب لحم السمكة ومن يأكلها لعدم الاتقان في إزالة الغدد السامة منها والذي يسبب الوفاة الفورية.



وحذر البيان بعض التجار ممن يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من معرفة نوع السمكة، بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية التي تعرضهم للحبس.