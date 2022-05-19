بعد تحريضه عليهن.. الوزير المالديفي يحذف تغريدته عن رهف القحطاني ومروج الرحيلي

الخميس، 19-05-2022
01:01 م
حذف الوزير
بجمهورية المالديف، إلياس جمال الوادوي، تغريدته التي كتبها لتحريض
سفارة المملكة ببلاده
ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي
.
واستغل الوادوي،
حسابه الشخصي بمنصة "تويتر"، لتحريض
السفارة السعودية ضد سائحات سعوديات،
وذلك بالرغم أن وزارة الخارجية المالديفية هي الجهة المخولة بمثل هذا الأمر وعبر الطرق
الرسمية وليس تويتر.
وكان الوادوي،
عبر عن استنكاره المقاطع التي تم تداولها من إحدى مشهورات السناب لدى تواجدها في إحدى
الجزر المالديفية واصفها بالمسيئة، بحسب قوله.
كان عبّر وزير الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف،
إلياس جمال الوادوي، عن استنكاره المقاطع التي تم تداولتها مشهورات مواقع التواصل السعوديتان
رهف القحطاني ومروج الرحيلي
، لدى تواجدها في إحدى الجزر المالديفية واصفها بالمسيئة.
وأوضح الوادوي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"،
أن تلك تصرفاتٌ فردية لا تمثل الشعب السعودي الوفي الذي تربطه بالمالديف علاقات متميزة
وصَفَها بعلاقات الروح بالجسد.
وأضاف: "نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب
السعوديات للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب
السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون، وعلاقاتنا مع المملكة وقيادتها
هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء".
وكانت تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف
القحطاني، الترند رفقة صديقتها مروج الرحيلي
، بعد نشر مقطع فيديو وثقت فيه رحلتهما
السياحية إلى المالديف بملابس جريئة.
كما ظهرتا وهما تتراقصان على أغنية" انا السعودي"
مرتدين الروب، ما أثار غضب السعوديين.