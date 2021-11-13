بعد تحرك البرلمان ضدها.. أول تعليق لـ إلهام شاهين على «الساقطة الفاضلة»

السبت، 13-11-2021
03:10 م
أبدت الفنانة إلهام شاهين
اعتراضها واستغرابها من طلب الإحاطة
الذى قدمه صباح اليوم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفى جبالى،
رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية
«المومس الفاضلة»،
أو «الساقطة الفاضلة
».
وطالبت الفنانة إلهام شاهين
في تصريحات صحفية، وزيرة الثقافة
الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمطالبة النائب أيمن محسب، بتقديم ملخص للمسرحية
وأوجه الاعتراض.
وأوضحت إلهام شاهين
أن جان بول سارتر هو فيلسوف فرنسي و كاتب مسرحى و روائى وناقد أدبى وعندما جاء
فى زيارة لمصر إستقبله الرئيس جمال عبد الناصر، وكان سارتر معه صديقته الكاتبه سيمون
دى بوفوار.
وأضافت إلهام شاهين
: استقبل سارتر كل مثقفى مصر الأساتذة
توفيق الحكيم و حسنين هيكل ولطفى الخولى وغيرهم من كبار الأدباء و المثقفين.
وأشارت شاهين إلى أن سارتر هو كاتب مسرحية
المومس الفاضلة
التى قدمتها سيدة المسرح العربى سميحة أيوب على خشبة المسرح القومى أهم مسرح للدولة
فى فترة الستينات ولاقت نجاحا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.